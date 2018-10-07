В Белоруссии изменят систему обработки результатов аналога ЕГЭ

Минск, , 16:17 — REGNUM Первый заместитель министра образования Белоруссии Ирина Старовойтова заявила, что в 2019 году в Белоруссии будет введена новая методика обработки результатов центрального тестирования (ТЦ). Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает БЕЛТА.

Ирина Старовойтова сообщила, что сейчас при оценке результатов ТЦ (аналог российского Единого государственного экзамена) используется система ранжирования. При этой системе итоговый результат экзаменуемого зависит от того, как выполнили задания остальные абитуриенты.

Первый заместитель министра образования заявила, что с 2019 года будет введена новая система, при которой каждому заданию будут присваиваться первичные баллы. Новый подход станет более открытым, а также позволит точнее выявить уровень реальных знаний абитуриентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре министерство просвещения РФ представило проект приказа об изменении порядка выдачи документов о среднем образовании. Согласно новому проекту, для получения аттестата с отличием школьникам нужно будет не только получить пятерки за все предметы выпускного класса, но и набрать не менее 70 баллов ЕГО по русскому языку и математике.