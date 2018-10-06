Украина раздаст кредиторам более 40% доходов за 2019 год — Счётная палата

Киев, , 19:58 — REGNUM В 2019 году Украина потратит на обслуживание внешнего долга более 40% доходов бюджета, заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, сообщила 6 октября пресс-служба ведомства.

«Более 40% доходов государственного бюджета предстоит уплатить на погашение и обслуживание государственного долга, что уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. Таким образом, уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры», — отметил чиновник.

Кроме того, в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено уменьшение выплат по субсидиям на оплату коммунальных услуг на 21,2%, отметил Пацкан.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Александр Рева рассказал, что 2,5 млн домохозяйств не смогли оформить помощь от государства на оплату ЖКХ.

Читайте также: Минсоцполитики Украины: 2,5 млн домохозяйств не переоформили субсидии