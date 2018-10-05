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Минсоцполитики Украины: 2,5 млн домохозяйств не переоформили субсидии

Общество

Если граждане не подадут новые декларации, то они останутся без помощи государства

Киев, 5 октября 2018, 13:16 — REGNUM  На Украине 2,5 млн домохозяйств не переоформили субсидии, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает 5 октября УНИАН.

По его словам, переоформление субсидий должно было произойти еще летом 2018 года, однако часть населения не подала декларации. Министр добавил, что 923 тыс. домохозяйств указали, что они ровным счетом ничего не получают и ничего не зарабатывают. Рева отметил, что некоторые указывают нулевые доходы для того, чтобы получать субсидии.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Александр Долженков заявил, что правительство Украины предложило сократить расходы на минимальное пенсионное обеспечение выплату жилищных субсидий с 70 млрд гривен ($2,48 млрд) до 55 млрд гривен ($1,95 млрд).

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