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В Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Общество

В регионе в ближайшие сутки ожидается усиление ветра

Москва, 5 октября 2018, 16:44 — REGNUM  В Москве и Московской области на ближайшие сутки объявлен повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте, аналогичное предупреждение распространено и на ряд других регионов Центрального федерального округа.

Сильный ветер ожидается также в Ярославской, Костромской, Рязанской, Липецкой и Тамбовской областях. В Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана.

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