В Коми обсудили вопросы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения

Сыктывкар, , 15:17 — REGNUM Вопросы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения обсудили в Коми участники республиканского форума «Образование. Государство. Общество», сообщает 5 октября пресс-служба Сыктывкарского государственного университета (СГУ) им. Питирима Сорокина.

Отмечается, что секция «Создание и реализация интегрированной системы подготовки медицинских работников для кадрового обеспечения отрасли «Здравоохранение» Республики Коми» стала одной из семи площадок форума. Она была посвящена подготовке медицинского персонала.

Выступавшие на ней спикеры рассказали о непрерывном медицинском образовании, процедуре аккредитации выпускников медицинского института, вариантах повышения квалификации специалистов и трудоустройстве выпускников.

«Как отметили участники секции, количество желающих поступить на медицинские направления в СПО ежегодно растет», — говорится в сообщении.

Так, в Сыктывкарском медицинском колледже им. И.П. Морозова в этом году на одно место претендовали восемь абитуриентов. При этом популярность медицинских профессий возрастает не только у молодых людей, но и у взрослых.

В окончании дискуссии спикеры и слушатели-студенты обсудили накопившиеся вопросы и договорились, что в ближайшее время будет организована встреча учащихся с представителями министерства здравоохранения Коми.

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