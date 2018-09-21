В Коми законодательно закрепили поддержку добровольчества

Сыктывкар, , 07:43 — REGNUM Добровольческая деятельность в Коми получила официальную поддержку — республиканский госсовет принял поправки к закону «О государственной поддержке благотворительной деятельности на территории Республики Коми», которые позволят регулировать работу волонтеров, сообщает пресс-служба администрации региона.

В рамках объявленного ранее Года волонтёра в России был принят федеральный закон о статусе волонтёрских организаций. Отмечается, что в Коми был создан региональный оргкомитет по проведению в РФ Года добровольца, который возглавляет губернатор региона. Коми является пилотным регионом по внедрению Стандарта поддержки добровольчества. В 2018 году открылись три муниципальных волонтёрских центра в Воркуте, Корткеросском и Усть-Вымском районах, а также появился муниципальный совет волонтёров в Печоре. Планируется создать такие же центры и в других муниципальных образованиях.

Как пояснил ранее глава Коми Сергей Гапликов, добровольцы помогают властям решать важные государственные задачи. Принятие закона позволит осуществлять правовое регулирование вопросов волонтёрской деятельности в республике, в том числе связанные с поддержкой и популяризацией добровольческой деятельности, взаимодействием с органами исполнительной власти, реализацией государственной политики в сфере добровольчества.

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