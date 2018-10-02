Томским погорельцам выплатили срочную материальную помощь

Томск, , 03:19 — REGNUM В Томске срочную материальную помощь из средств областного бюджета на общую сумму 260 тысяч рублей получили 86 семей из дома по ул. Вавилова, 10, где 27 сентября произошёл пожар.

По словам начальника облдепартамента социальной защиты населения Марины Киняйкиной, семьи получили по тысяче рублей на взрослого и по две тысячи — на каждого ребёнка.

Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, также семьям будет оказана дополнительная материальная помощь. Размер выплаты будет определяться индивидуально. Решение примет социально-бытовая комиссия, которая учтёт не только ущерб, причиненный пожаром, но и доход семьи, количество детей.

По данным властей области, погорельцы также получают вещи, собранные для них волонтёрами, благотворительными организациями и социальными службами. Томичи приносят для них в комплексный центр соцобслуживания новые вещи, сезонную одежду, постельное белье и кухонные принадлежности.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 27 сентября произошёл пожар в жилом многоквартирном доме на улице Вавилова в Томске. Площадь возгорания составила 680 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Огнеборцы спасли 60 человек, ещё 160 жильцов были эвакуированы.

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