За два года в крымском Армянске в два раза снизилась рождаемость

Армянск, Крым, , 17:29 — REGNUM За прошедшие два года рождаемость в крымском городе Армянск снизилась на 50%. Об этом на своей странице в Facebook 4 октября написал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«В местном роддоме в этом году появились на свет 300 детей, а в 2016 году было 600 новорожденных. Отмечу, что база здесь хорошая, если мы её потеряем, восстановить её уже будет невозможно. А ближайшее родотделение находится в Джанкое», — отметил Константинов.

По словам главы Госсовета РК, он узнал об этом во время посещения центральной городской больницы Армянска.

«Кроме снижения рождаемости, проявились и другие проблемы — в больнице не хватает квалифицированного медицинского персонала, а в лаборатории — реактивов, из-за чего на сдачу анализов растут очереди. После того, как люди пережили режим ЧС, нужно им помочь, и сохранить больницу. Будем искать решения по всем вопросам», — подчеркнул спикер крымского парламента. Он также сообщил, что до конца года в городе будет открыт новый детсад на 110 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители министерства экологии и природных ресурсов Крыма передали федеральным властям план модернизации завода филиала ООО «Титановые инвестиции» и ликвидации экологического ущерба в регионе, который был причинён несанкционированными химическими выбросами в конца августа — начале сентября 2018 года.

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