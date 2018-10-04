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Экотуристы рассказали о самых любимых животных

Общество

4 октября 2018 года в России отмечают День защиты животных

Москва, 4 октября 2018, 14:18 — REGNUM  Больше всего в живой природе из редких животных экологические туристы хотят увидеть амурского тигра. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом Tvil.ru ко Дню защиты животных. За него проголосовали 27% опрошенных.

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Также в списке самых желанных для встречи в природе диких животных — снежный барс (23% голосов) и дальневосточный леопард (17% голосов). Туристы признались, что охотно бы понаблюдали за белым медведем, красным или горным волком, и сивучем (морским львом).

Как сообщало ИА REGNUM, численность популяции амурского тигра в России за 10 лет выросла на 15%. По данным на 2016 год, в российской тайге обитало порядка 540 тигров. В 2017 году эта цифра уже составляла 550 особей. И самая большая популяция этого хищника обитает в Приморском крае — 460 тигров. Добавим, что, по словам бывшего главы Минприроды России Сергея Донского, при условии сохранения мест обитания тигра и обеспечения достаточной кормовой базы, можно увеличить популяцию амурского тигра в России по меньшей мере до 700 особей.

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Туризм
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