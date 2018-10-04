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Медведев поручил заинтересовать переселенцев Дальним Востоком

Общество

Нужны финансовые стимулы, жилье, помощь в трудоустройстве и открытии бизнеса

Москва, 4 октября 2018, 14:17 — REGNUM  Привлечение людей на Дальний Восток должно стать первостепенным при реализации госпрограммы по переселению соотечественников. Об этом 4 октября заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Нам нужно концентрировать усилия на привлечение людей на Дальний Восток, развитию которого мы придаем первостепенное значение. Для этого нужны дополнительные меры поддержки. И финансовые стимулы, и решение жилищных вопросов, помощь в трудоустройстве, открытии собственного бизнеса», — поручил он.

Глава правительства отметил, что большинство участвующих в программе выбирают будущим местом для жизни Центральный федеральный округ, на втором месте по привлекательности — Сибирь.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по государственной программе переселились в Россию около 800 тысяч соотечественников.

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Госпрограмма содействия переселению соотечественников
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