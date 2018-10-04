Первое после пленума ВС «дело о репостах» закрыто СК

Красноярск, , 11:56 — REGNUM В Красноярске следственный комитет закрыл дело против пользователя, сохранившего на своей странице «Вконтакте» картинки экстремистского содержания. Об этом 4 октября сообщил журналистам адвокат Владимир Васин.

Юрист пояснил, что получил итоговое постановление следователя по делу о репостах после тщательных проверок и согласований. В постановлении следователь ссылается на постановление пленума Верховного суда, принятое в конце сентября.

Уголовная ответственность грозила охраннику Андрею Безбородову, у которого провокационные картинки находились в разделе «Сохраненное» в соцсети. Изображения касались президента России Владимира Путина, патриарха Кирилла, а также жителей Кавказа и Средней Азии.

В постановлении говорится, что никто из 166 «друзей» мужчины в соцсети не поставил картинкам «лайков», то есть изображения не вызвали реакции и не повлияли на поведение других пользователей. В таком случае нужды в возбуждении уголовного дела нет, а уже открытое дело подлежит прекращению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, частично декриминализующий статью об экстремизме. В случае принятия документа уголовные дела не будут возбуждать против тех, кто нарушил закон впервые, и тех, чьи действия не представляют угрозы для государства.

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