Репост — не показатель: Верховный суд об экстремизме в соцсетях

Москва, , 10:37 — REGNUM Публикация или репост записи, даже уже признанной экстремистской по решению суда, еще не говорят о том, что автор публикации в соцсетях собирался разжигать вражду. Эту и другие поправки Верховный суд готовит для своего постановления о судебной практике по делам о правонарушениях экстремистской направленности в социальных сетях. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

Планируется две основные поправки. Во-первых, публикация или репост материала, даже уже признанного судом экстремистским, еще не говорит о том, что автор записи в соцсетях собирался разжигать вражду. Последнее должно подтвердиться рядом других доказательств. Во-вторых, для того чтобы выяснить, имел ли автор умысел разжечь рознь, суду необходимо уточнять контекст публикации, комментарии, содержание самого профиля, количество просмотров, размер и характеристику пользовательской аудитории.

По словам пресс-секретаря Верховного суда Павла Одинцова, в сентябре этого года должно состояться заседание пленума по проекту, который предусматривает в том числе семинар по экстремизму в соцсетях для судей. Ещё один источник подтвердил изданию, что на следующей неделе состоится заседание рабочей группы пленума Верховного суда, а Совет по правам человека уже подготовил собственное предложение по вопросу экстремизма в соцсетях. Однако в СПЧ пока не знают, в какой степени их предложение рассматривают судьи. Мнения экспертов в области юриспруденции разделились: один полагают, что новые поправки разумны, но их все же надо доработать; другие называют проект весьма слабым и не верят в его успех.

Напомним, что ещё в ноябре 2016 года Верховный суд отмечал, что не стоит возбуждать дела об экстремизме только на основании репостов в социальных сетях, поскольку необходимо учитывать ещё как минимум контекст публикации и комментарии к ней. 7 июня 2018 года и президент РФ Владимир Путин говорил, что ситуацию с наказаниями за «лайки» и репосты в соцсетях нельзя доводить до абсурда, а позднее в Госдуму внесли пакет законопроектов, которые отменяли уголовную ответственность за действия в соцсетях.

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