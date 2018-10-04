Time: Трамп и Пучдемон — вероятные лауреаты Нобелевской премии мира

Стокгольм, , 09:18 — REGNUM Журнал Time включил президента США Дональда Трампа и бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона в список вероятных обладателей Нобелевской премии мира.

«Лицо непризнанного референдума, который состоялся в Каталонии в октябре прошлого года, проживает в изгнании в Бельгии, поскольку покинул страну с целью избежать ареста испанскими властями», — говорится о кандидатуре Пучдемона.

В списке также значатся папа римский Франциск, саудовский блогер Раиф Бадави, арестованный в 2012 году за нападки против ислама, северокорейский лидер Ким Чен Ын и другие.

Всего на премию претендуют 216 человек и 115 организаций. Это второе по величине число номинантов в истории премии после 2016 года. Имя победителя будет названо в Швеции 5 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Шведская академия наук будет выдавать больше Нобелевских наград женщинам