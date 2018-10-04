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Time: Трамп и Пучдемон — вероятные лауреаты Нобелевской премии мира

Общество

Имя обладателя премии станет известно 5 октября

Time: Трамп и Пучдемон — вероятные лауреаты Нобелевской премии мира
Иллюстрация: Naked-science.ru
Нобелевская премия

Стокгольм, 4 октября 2018, 09:18 — REGNUM  Журнал Time включил президента США Дональда Трампа и бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона в список вероятных обладателей Нобелевской премии мира.

«Лицо непризнанного референдума, который состоялся в Каталонии в октябре прошлого года, проживает в изгнании в Бельгии, поскольку покинул страну с целью избежать ареста испанскими властями», — говорится о кандидатуре Пучдемона.

В списке также значатся папа римский Франциск, саудовский блогер Раиф Бадави, арестованный в 2012 году за нападки против ислама, северокорейский лидер Ким Чен Ын и другие.

Всего на премию претендуют 216 человек и 115 организаций. Это второе по величине число номинантов в истории премии после 2016 года. Имя победителя будет названо в Швеции 5 октября.

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Нобелевская премия
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