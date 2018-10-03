В «Пулково» идут учения по самому сложному сценарию ЧП

Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» проходят масштабные четырехдневные аварийно-спасательные учения. Для их проведения выбран наиболее сложный сценарий развития ЧП, включающий отказ авиатехники, пожар разлитого топлива, пожар шасси и двигателя самолета, возможность распространения огня в салон воздушного судна.

Как сообщили 3 октября ИА REGNUM в управляющей компании аэропорта, в ходе учений задействованные службы отрабатывают до автоматизма навыки реагирования на авиационное происшествие при посадке самолета Airbus A320 с отказом шасси.

По легенде учений, авиалайнер совершает аварийную посадку с невышедшей левой стойкой шасси. Под фюзеляжем самолета происходит возгорание разлитого топлива, несмотря на то, что перед посадкой ВПП покрывают огнетушащей пеной. Возникает угроза распространения огня в салон самолета.

Специалисты в ходе учений производят тушение горящего топлива и эвакуацию пассажиров и экипажа с борта «аварийного» самолета.

В учениях задействованы пожарно-спасательная команда аэропорта, гарнизон пожарной охраны Санкт-Петербурга, здравпункт аэропорта и бригады городской скорой помощи.

Всего в учениях принимают участие 72 сотрудника аварийно-спасательной команды аэропорта на четырех штатных пожарных автомобилях, а также шесть подразделений пожарной охраны ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу с техникой и две бригады службы медицины катастроф.

Аварийно-спасательные учения в воздушной гавани Санкт-Петербурга проводятся дважды в год — в преддверии зимнего и летнего сезонов.

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