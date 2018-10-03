В Москве предлагают ужесточить санкции за содействие незаконной миграции

Москва, , 13:35 — REGNUM Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект федерального закона о внесении изменений в статью 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»), которые предполагают ужесточение наказания за содействие незаконной миграции. В случае принятия проекта во втором чтении его планируется внести в Госдуму РФ. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил управляющий МАБ «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров, измененияпозволят восполнить пробел в правовом регулировании незаконной миграции, а именно расширят и конкретизируют субъектный состав преступления.

Он отметил, что действие данной статьи, в том числе, будет распространяться на лиц, использующих своё служебное положение для организации незаконного въезда (пребывания, транзитного проезда) в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на лиц, осуществляющих посредничество в незаконном получении документов, необходимых для совершения указанных действий.

«В результате это должно привести к снижению числа лиц, незаконно находящихся на территории страны и положительно скажется на уровне преступности как в столичном регионе, так и по всей России. Для Москвы разрешение ситуации, связанной с незаконной миграцией, имеет особую значимость. В результате проверок в 2017 году в Москве было выявлено 511 тыс. нарушителей миграционного законодательства», — подчеркнул он.

Напомним, депутаты столичного парламента приняли в первом чтении постановление Мосгордумы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Законопроект предусматривает введение нового состава преступления — посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда, пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федерации, а также транзитного проезда через территорию РФ.

«Проблема нелегальной миграции в столице в больших масштабах, нежели в других регионах страны, сказывается на многих сферах жизни. В частности, незаконно находящиеся на её территории лица не платят налоги со своих доходов, повышают уровень безработицы среди населения. Более того, прибывшие в Москву мигранты чаще всего совершают такие преступления, как подделка документов, кражи, они нередко участвуют в незаконной торговле наркотиками, совершают грабежи», — добавил Штукатуров.

Отметим, как на заседании в Мосгордуме заявила председатель комиссии по безопасности Инна Святенко («Единая Россия»), в законопроекте учтены все замечания, поступившие от Верховного суда РФ и правительства РФ, где указывалось на недостаточное раскрытие понятия «посредник» в деле содействия незаконной миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, введение дополнительной уголовной ответственности за содействие в организации нелегальной миграции значительно затруднит пребывание иностранных граждан в России.

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