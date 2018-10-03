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Совфед одобрил уголовное наказание за увольнение предпенсионеров

Общество

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Москва, 3 октября 2018, 12:16 — REGNUM  Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Прописывается понятие предпенсионного возраста — за пять лет до выхода на пенсию.

Отказ в приеме на работу или увольнение лица предпенсионного возраста будет караться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.

В Совфеде отмечали, что «работодатель всегда нейдет причину уволить предпенсионера», закон не будет работать.

Член Совфеда Андрей Клишас отметил, что соответствующая статья ТК выполняет свою функцию.

«Мы рассчитываем, что статья послужит достаточной превенцией, чтобы защитить права данной категории», — сказал он.

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