Московский «Остров мечты» накроют стеклянными куполами

Москва, , 04:16 — REGNUM В московском парке «Остров мечты» в Нагатинской пойме начался монтаж стеклянных куполов, сообщает пресс-служба группы компаний «Регионы».

Сообщается, что всего в парке планируется семь стеклянных куполов, а общая площадь остекления составит 28 тысяч квадратных метров. Площадь центрального купола составит почти 8 тысяч квадратных метров при высоте в 35 метров. Отмечается, что работы по монтажу уже начались и продлятся до 2019 года.

Напомним, столичный парк «Остров мечты» планируют открыть в 2019 году. Ожидается, что это будет один из крупнейших в Европе и Азии крытых тематических парков. Стеклянные купола призваны не только сделать парк привлекательней для туристов, но и обеспечить помещения необходимым количеством света.