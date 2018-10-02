Нацсовет Украины отчитался о результатах дерусификации телеэфира

Киев, , 22:27 — REGNUM Доля украинского языка на местных телеканалах в среднем составляет от 90 до 99%, заявили в национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания 2 октября на официальном сайте ведомства.

Полностью от русского языка на телевидении избавились в шести областях — Волынской, Кировоградской, Ровенской, Черниговской, Черкасской и Хмельницкой.

Наихудший показатель у Одесской области — 59%. Языковые квоты, установленные украинизаторами, не выполняют три одесских телеканала — «Третий цифровой», «Думская.TV» и «Южная волна».

Телекомпания «СТС», которая вещает в Сумской области, была оштрафована на 7,5 тыс. рублей из-за недостаточного количества украинского языка в эфире. Показатель составил 56,1% при норме в 60%.

Напомним, Львовский облсовет запретил публичное использование любого «русскоязычного культурного продукта». Украинские неонацисты требуют от государства вменить полиции контроль за исполнением этого «решения»

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