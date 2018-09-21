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Украинской полиции предложили контролировать запрет русского языка

Общество

По мнению Ницой, государство должно обеспечивать функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни

Киев, 21 сентября 2018, 11:02 — REGNUM  Для соблюдения запрета на публичное использование русского языка властям Львовской области Украины следует задействовать полицию. Об этом в эфире телеканала ObozTV заявила поклонница Бандеры и писательница-русофобка Лариса Ницой.

По ее словам, государство «должно обеспечивать функционирование украинского языка» во всех сферах общественной жизни. Для этого, по мнению Ницой, следует применять все имеющиеся способы влияния, в том числе и силовые.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября во Львовской области был введен запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе. Добавим, посол Канады на Украине Роман Ващук заявил, что эта меря является «дискриминационной и просто глупой».

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