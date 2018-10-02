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В Казахстане отказались от наказания самозанятых за неуплату налогов

Общество

Выплаты единого социального платежа позволят получить доступ к системе медицинского страхования и к накопительной пенсионной системе

Астана, 2 октября 2018, 16:01 — REGNUM  Новый закон об уплате единого социального налога не предусматривает ответственности для самозанятых граждан Казахстана, отказавшихся от его уплаты, сообщает 2 октября издание BNews со ссылкой на заместителя министра социальной защиты населения республики Светлану Жакупову.

«Если человек сочтёт, что он не будет участвовать в этой системе, к нему не будут применяться какие-либо меры», — сказала Жакупова.

По её словам, выплаты единого социального налога позволит самозанятым получить доступ к системе обязательного социального медицинского страхования, к накопительной пенсионной системе и социальным выплатам при утрате трудоспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, единый социальный налог в Казахстане будет введен с 1 января 2019 года. Планируется, что за пять лет ущерб для бюджета составит 11 млрд тенге ($30,3 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан потеряет $30 млн после введения единого социального платежа

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Налог на доходы физических лиц
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