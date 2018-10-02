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Смольный объяснил снос построек у блокадного хлебозавода

Общество

Три хозяйственных объекта не имеют историко-культурной ценности, уверены в КГИОП

Смольный объяснил снос построек у блокадного хлебозавода
Иллюстрация: Kgiop.gov.spb.ru
Левашовский хлебозавод (основное здание)

Санкт-Петербург, 2 октября 2018, 15:41 — REGNUM  Хозяйственные постройки рядом со зданием Левашовского хлебозавода в Санкт-Петербурге, работавшего в дни блокады Ленинграда, не имеют исторической значимости и художественной ценности, что было подтверждено экспертизами. Об этом заявили 2 октября в городском комитете по государственному использованию и охране памятников (КГИОП) в связи «с многочисленными запросами средств массовой информации».

Ранее петербургские градозащитники подняли тревогу относительно сноса построек у блокадного хлебозавода, что, по их мнению, является недопустимым. Однако в строительном холдинге RBI корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что имеют все разрешительные документы, поскольку КГИОП отказался брать под защиту поздние постройки на территории Левашовского хлебозавода.

Как говорится в сообщении КГИОП, 12 сентября от одного физического лица к ним поступили заявления относительно судьбы трех объектов: «Тарно-столярный корпус Левашовского хлебозавода», «Проходная контора Левашовского хлебозавода» и «Корпус мучного склада Левашовского хлебозавода».

«С руководством компании RBI была достигнута договоренность о приостановке работ до рассмотрения заявления», — отметили чиновники.

Специальная комиссия КГИОП провела работу по установлению историко-культурной ценности этих трех объектов и не выявила таковой. Кроме того, в 2011—2012 годах все три объекта уже становились предметом экспертиз наряду с основным зданием Левашовского хлебозавода, признанного региональным памятником.

Левашовский хлебозавод построен в 1932−33 годах по проекту инженера Георгия Марсакова и, предположительно, архитектора Александра Никольского. В период блокады Ленинграда завод продолжал работать и выпекать хлеб для голодающих ленинградцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге сносят поздние пристройки к Левашовскому хлебозаводу

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