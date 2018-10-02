Дагестан: дело убитых братьев-пастухов передано для расследования в Москву

Махачкала, , 10:48 — REGNUM Расследование уголовного дела братьев-пастухов Гасангусейна и Наби Гасангусейновых будут вести следователи центрального аппарата Следственного комитета. Такое решение было принято председателем СКР Александром Бастрыкиным по просьбе главы Дагестана Владимира Васильева.

Вчера, 1 октября, сотни жителей Дагестана вышли на Центральную площадь в Махачкале, чтобы поддержать родителей убитых двумя годами ранее братьев-пастухов Гасангусейновых. Митинг не был организован заранее по всем правилам, и, по словам общественного деятеля Джамбулата Гасанова, людей предупреждали через социальные сети, чтобы они не выходили на акцию протеста, однако их это не остановило.

Напомним, родители убитых молодых людей Муртазали и Патимат Гасангусейновы стояли с пикетами на площади с 24 сентября, требуя встречи с главой республики Владимиром Васильевым. По их мнению, расследование уголовного дела об убийстве их детей ведется с нарушениями. К не дождавшимся разговора с властями родителям спустя неделю присоединились неравнодушные жители региона.

Спустя ещё несколько часов к ним вышли министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов и глава Кизилюртовского района республики Магомед Шабанов, который так же, как и семья Гасангусейновых, является выходцем из Шамильского района. Он попросил родителей убитых братьев проехать с ним в следственное управление СКР по РД.

Руководитель этого ведомства Сергей Дубровин заверил, что в течение недели материалы дела по убийству братьев Гасангусейновых будут направлены в центральный аппарат СКР, сообщил законный представитель семьи Джамбулат Гасанов.

«Он нам сообщил, что глава республики Владимир Васильев переговорил по телефону с председателем СКР Александром Бастрыкиным и была достигнута договорённость в течение недели передать материалы дела для расследования в Москву. Мы этого добивались, и поэтому дальнейшее пикетирование с требованием встречи с Васильевым больше не имеет смысла», — цитирует Гасанова газета «Новое дело».

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Напомним, что убийство двух братьев Гасангусейна и Наби Гасангусейновых было совершено 23 августа 2016 года в Шамильском районе Дагестана, вблизи поселка Гоор-Хиндах. Ранним утром следующего дня тела братьев нашел в кустах по дороге к пастбищу их дядя Исрапил Магомедов. На момент убийства одному из парней было 17 лет, второму — 19.

Изначально сообщалось, что убитые были боевиками и членами незаконного бандитского подполья, причастного к многочисленным преступлениям. Исполняющий обязанности ОМВД России по Шамильскому району майор полиции Ибрагим Алиев 26 августа того же года заявил, что братья открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, после чего были ликвидированы ответным огнём. По данному факту было открыто расследование по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

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Однако данное дело довольно быстро приобрело серьёзный общественный резонанс. Односельчане и жители ближайших населённых пунктов говорят о братьях Гасангусейновых как о мирных молодых людях и характеризуют их лишь с положительной стороны, утверждая, что убитые Наби и Гасангусейн никогда не были замечены в связях с радикальными группировками.

Родственники и местные жители убеждены, что либо силовики хотели выдать братьев за боевиков для улучшения отчетности по борьбе с вооруженными формированиями, для чего, расстреляв Гасангусейновых, подложили к трупам автоматы и надели на них военные куртки, либо молодых людей убили по ошибке, приняв за террористов.

Среди аргументов называется тот факт, что на убитых были надеты чужие куртки, которые были им велики на несколько размеров. Ни родители, ни родственники эту одежду не опознали. Кроме того, на теле Гасангусейна было обнаружено восемь пулевых ранений, а у Наби — 11, а на куртках было лишь по два пулевых отверстия.

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После того как версия о причастности братьев к незаконным бандформированиям не подтвердилась, она была опровергнута прокурором Дагестана. Ещё спустя восемь месяцев, 9 ноября 2017 года, было возбуждено новое дело по статье «Убийство». Если до этого момента официальная позиция заключалась в убийстве братьев сотрудниками правоохранительных органов, то после возбуждения нового уголовного дела оно ведется уже в отношении неустановленных лиц.

Однако родственники и правозащитники по-прежнему уверены, что к убийству братьев сотрудники правоохранительных органов имеют непосредственное отношение, но местные следователи прикрывают настоящих убийц. Патимат и Муртазали Гасангусейновы недовольны ходом расследования, ведь так до сих пор никто и не понес наказания за убийство их сыновей.