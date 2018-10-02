В иркутском вузе представили проект по развитию корпоративных акселераторов

Иркутск, , 07:28 — REGNUM Запуск проекта по развитию корпоративных акселераторов в Приангарье состоялся в конце прошлой неделе в выставочном зале Технопарка Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), сообщает 2 октября пресс-служба вуза.

Проект ориентирован на вовлечение студентов и преподавателей в разработку технологических решений для муниципальных предприятий и частных компаний. В церемонии приняли участие ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, коллектив Технопарка, инициировавший создание проекта.

По словам Корнякова, технический университет стал победителем конкурса в рамках Приоритетного проекта РФ «Вузы как центры пространства создания инноваций». Это позволяет реализовать программу «Байкальский инновационный хаб», в рамках которой акселерационная программа должна поддержать предприятия Прианагрья инновациями.

«Студенты могут создавать инновации в энергосбережении, водоснабжении, вентиляции, коммунальном хозяйстве и других сферах. Наша первоочередная задача — понять, что именно нужно муниципальным предприятиям», — пояснил ректор.

Он добавил, что Иркутск становится пилотным городом, где реализуют подобный проект.

В свою очередь, мэр города сообщил, что появление акселерационной программы будет способствовать развитию направления «Умный город», предполагающего внедрение цифровых технологий во всех сферах городской жизни.

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