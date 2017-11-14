Нацпарк Татарии «вспомнил» о проданных землях спустя шесть лет

Елабуга, Татария, , 14:29 — REGNUM Администрация национального парка «Нижняя Кама» пытается оспорить продажу четырёх земельных участков, отошедших в «руки» АО «Земельная корпорация «Лидер» ещё в 2011 году, аргументируя тем, что это всё части территории парка. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 23 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом выступает ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама», ответчики — АО «Земельная корпорация «Лидер», МУП «Агентство по привлечению инвестиций и развитию территории Елабужского муниципального района Республики Татарстан», МКУ «Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района РТ».

В своём иске администрация нацпарка требует признать недействительными договоры купли-продажи и закрепить за ФГБУ право собственности на четыре земельных участка. Последние были проданы 14 ноября 2011 года по результатам торгов, проведённых МУП «Агентство по привлечению инвестиций и развитию территории» 11 ноября 2011 года. Оспаривающий иск же был подан 25 августа 2017 года. При этом национальный парк был создан 20 апреля 1991 года.

По данным публичной кадастровой карты, все участки в Елабужском муниципальном районе, фигурирующие в судебном споре, относятся к землям сельскохозяйственного назначения, а по документам предназначены для сельскохозяйственного производства (госфонд). Общая площадь участков — 42 841 843 кв. м, а кадастровая стоимость — более 78,55 млн рублей.

В апреле 2017 года администрация нацпарка оспорила один из схожих договоров купли-продажи с теми же участниками. Суд заявил, что у районных властей не было права отчуждать земли, входящие в состав нацпарка, и признал договор купли-продажи участка площадью 18 835 115 кв. м. недействительным.

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Пока нацпарк пытается оспорить сделку еще по четырём участкам, банкрот «Татафондбанк» (ТФБ) сначала попытался запретить ликвидацию земельной корпорации, а сейчас угрожает ей банкротством. Соответствующее намерение банка в отношении АО обнародовано нотариусом 14 ноября в едином федеральном реестре юридически значимых сведений.

Напомним, АО «Земельная корпорация «Лидер» зарегистрировано 17 августа 2005 года. Учредители — Равиль Салахов и Айдар Давлетгараев. Уставной капитал — более 2,66 млрд рублей. Основной вид деятельности — покупка и продажа недвижимости. На сегодня АО находится в стадии ликвидации.

В 2009 году среди акционеров компании числился экс-председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, в отношении которого на сегодня возбуждено несколько уголовных дел, состоящих из почти двух десятков эпизодов.

По информации из открытых источников, земельная корпорация входит в группу компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года конкурсный управляющий «Татфондбанка» попытался наложить обеспечительные меры в виде запрета ликвидации корпорации «Лидер». Он заявил, что в случае ликвидации АО, банк не сможет взыскать заложенное по кредиту имущество компании. Суд доводы не учёл и отклонил ходатайство.

Кроме того, банк пытается признать недействительной собственную сделку по приобретению у ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» обыкновенных акций АО «Земельная корпорация «Лидер». Сделка была заключена 2 декабря 2016 года, когда у ТФБ уже были финансовые проблемы.