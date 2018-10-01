В Москве дан старт второму сезону конкурса «Мой первый бизнес»

Москва, , 20:48 — REGNUM В конференц-зале Северной башни «Москва-Сити» прошла церемония запуска второго ежегодного конкурса «Мой первый бизнес». В этом году в конкурсе смогут принять участие не только россияне, но и граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Украины, Узбекистана и Эстонии.

Конкурс «Мой первый бизнес» — уникальный инструмент для содействия развитию молодежного предпринимательства в России, включающий в себя в том числе программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства у молодежи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мой первый бизнес» — один из флагманских проектов Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», указ о создании которой был подписан Президентом России Владимиром Путиным 22 мая 2018 года.

В рамках мероприятия победители и финалисты конкурса прошлого года представили свои истории успеха и бизнес-проекты, а также рассказали о том, как конкурс повлиял на их профессиональное продвижение.

В течение всего мероприятия велась онлайн-трансляция в социальной сети Вконтакте, которую поддержал известный российский блогер Костя Павлов.

В текущем году участников конкурса станет больше — планируется прием более, чем 500 тысяч заявок, против 408 тысяч в прошлом году, количество участников в группе ВКонтакте превысит 750 тысяч человек (в прошлом году — 500 тысяч), количество призов от партнеров конкурса достигнет 12 тысяч (в прошлом году — 10 тысяч). Среди призов — 100 грантов на обучение на Факультете бизнеса «Капитаны», 200 путевок во Всероссийский детский центр «Орленок», 70 путевок в Образовательный центр «Сириус», 1 500 путевок на образовательные бизнес-интенсивы факультета «Капитаны», ценные подарки от партнеров проекта.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко вместе с основателем Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Алексеем Нечаевым и участниками первого сезона конкурса передал эстафету будущим участникам и дал торжественный старт новому сезону проекта «Мой первый бизнес».

Напутствуя участников нового сезона конкурса, Сергей Кириенко отметил: «В любом возрасте самое сложное — это преодолеть себя. Самые главные противники, самые главные враги, с которым ты сражаешься — это твой собственный страх, твоя собственная лень, твоя собственная нерешительность и твое собственное неверие в свои силы. Если Вы научились побеждать…, то со всем остальным в жизни вы всегда справитесь… В этом конкурсе имеет смысл принять участие человеку вене зависимости от того, кем он собирается стать. Не важно, что у вас получится или не получится, неважно, сколько денег вы заработаете — важно другое. Предпринимательство позволяет на самой ранней стадии пройти все».

По мнению первого заместителя главы Администрации Президента РФ, предприниматель — это творец, «он создает что-то, чего не было раньше».

«Предприниматель — всегда творец, организатор, антикризисный управленец. И это в жизни самое главное. Сегодня наша жизнь меняется очень стремительно, ваша жизнь будет меняться еще стремительнее. Самое главное — это открытость к миру. Предпринимательство заставляет быть открытым к миру», — подчеркнул Сергей Кириенко.

В свою очередь генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, выступая перед участниками церемонии, подчеркнул, что конкурс «Мой первый бизнес» является одним из флагманских проектов АНО «России — страна возможностей».

«Новый сезон Конкурса стал еще более масштабным. Он расширяется как по количеству образовательных направлений, так и по возможности участия школьников, начиная с 5 класса. Приглашаем всех ребят к участию в конкурсе», — сказал Алексей Комиссаров.

Сбор заявок на участие во втором конкурсе «Мой первый бизнес» будет проходить с 1 октября по 10 декабря 2018 г. на портале www.kapitany.ru.

В рамках конкурса будут отобраны лучшие проекты по следующим тематическим номинациям: «Инновации», «Сделай своими руками», «YOUTUBE», «E-COMMERCE». Новый трек в этом году — «Командный бизнес-проект». Наставниками школьников стали их кумиры — известные блогеры Дима Масленников, Артур Шарифов, Anny May и Mary Senn.

Напомним, организаторами конкурса «Мой первый бизнес» выступают Благотворительный фонд поддержки образовательных программ «Капитаны» и Фонд содействия Инновациям. Конкурс является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей». Генеральным партнером Конкурса выступает компания «Фаберлик».