Астана, , 15:13 — REGNUM Власти Германии отобрали у уроженки Казахстана ребенка за наказание, сообщает 1 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на официального представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

По его словам, в настоящее время идет расследование, ребенок находится в приюте. По данным немецких властей, мать наказала ребенка перед школой, а ребенок рассказал о случившемся в школе.

«Мы приложим все усилия, чтобы семья воссоединилась», — добавил дипломат.

Отметим, в Германии уполномоченным органом по делам детей и молодежи, который занимается изъятием детей, является югендамт. Западные законодательные нормы, в том числе в Германии, расширенно определяют понятие насилия.

В частности, шлепок в качестве воспитательной меры, широко практикующийся в странах СНГ, в том числе в Казахстане, может квалифицироваться как насилие. Это является поводом для изъятия ребенка из семьи.

В Германии ежегодно изымаются десятки тысяч детей. В 2013 году из семей в Германии были изъяты 42 тыс. детей, что в два раза больше, чем в 1995 году.

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