В Петербурге «предпенсионеров» научат пользоваться Instagram

Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM В Петербурге горожан старше 50 лет решили научить пользоваться социальной сетью Instagram, которая служит для обмена фотографиями и короткими видео. Проект под названием «Инстакурс 50+» запустил благотворительный фонд «Добрый город Петербург».

Как поясняют инициаторы, программа рассчитана на «молодых пенсионеров и людей предпенсионного возраста». Их научат оформлять личные аккаунты, привлекать новых подписчиков, снимать интересные фотографии и видеосюжеты, продвигать свой профиль и общаться в Direct.

«Уже сейчас на курс поступило 18 заявок. Мотивация обучаться у людей разная. Кто-то хочет найти новых друзей и расширить круг своего общения, кто-то мечтает о публичности и о том, чтобы выкладывать фотографии изделий, сделанных своими руками. Некоторые участники хотят завести публичный профиль для того, чтобы делиться спортивными достижениями, рассказывать подписчикам истории своих путешествий и приключений. Радует то, что петербуржцы 50+ не отстают от своих детей и внуков, а ведут активный образ жизни и хотят быть на одной волне с молодым поколением», — рассказывают организаторы.

Курс включает в себя 10 встреч по два академических часа каждая. По окончании учащиеся выполняют тестовое задание. Всем выпускникам будут вручены сертификаты о прохождении курса.

Планируется, что занятия курса «Инстаграм 50+» будут проходить на территории Красносельского района. Курс стартует в первых числах октября.