Понедельник, 1 Октября 2018 года
15:26:45 МСК

В Петербурге «предпенсионеров» научат пользоваться Instagram

Общество

Благотворительный фонд запустил новый курс «Инстаграм 50+»

Санкт-Петербург, 1 октября 2018, 14:59 — REGNUM  В Петербурге горожан старше 50 лет решили научить пользоваться социальной сетью Instagram, которая служит для обмена фотографиями и короткими видео. Проект под названием «Инстакурс 50+» запустил благотворительный фонд «Добрый город Петербург».

Как поясняют инициаторы, программа рассчитана на «молодых пенсионеров и людей предпенсионного возраста». Их научат оформлять личные аккаунты, привлекать новых подписчиков, снимать интересные фотографии и видеосюжеты, продвигать свой профиль и общаться в Direct.

«Уже сейчас на курс поступило 18 заявок. Мотивация обучаться у людей разная. Кто-то хочет найти новых друзей и расширить круг своего общения, кто-то мечтает о публичности и о том, чтобы выкладывать фотографии изделий, сделанных своими руками. Некоторые участники хотят завести публичный профиль для того, чтобы делиться спортивными достижениями, рассказывать подписчикам истории своих путешествий и приключений. Радует то, что петербуржцы 50+ не отстают от своих детей и внуков, а ведут активный образ жизни и хотят быть на одной волне с молодым поколением», — рассказывают организаторы.

Курс включает в себя 10 встреч по два академических часа каждая. По окончании учащиеся выполняют тестовое задание. Всем выпускникам будут вручены сертификаты о прохождении курса.

Планируется, что занятия курса «Инстаграм 50+» будут проходить на территории Красносельского района. Курс стартует в первых числах октября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить