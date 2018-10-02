Пять педагогов, изменивших мир

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 2 октября, отмечают Международный день социального педагога. Праздник сравнительно молодой — его учредили в 2009 году на XVII Международной конференции социальных педагогов. Впрочем, сама история социальной педагогики уходит своими корнями гораздо глубже.

Пауль Наторп

Одним из самых ярких представителей социальной педагогики стал немецкий ученый Пауль Наторп. Рассматривая основные функции человеческого существования, он выдвинул три функции социальной педагогики. Они связаны с половой жизнью ребёнка, волей и разумом. Наторп считал, что задача социальной педагогики — воспитание в молодежи начал солидарности и общественности.

Антон Макаренко

Советский педагог Антон Макаренко — один из четырёх педагогов, которые, согласно позиции ЮНЕСКО, определили способ педагогического мышления в ХХ веке. Макаренко организовал и возглавил колонии для несовершеннолетних нарушителей и беспризорных детей. Вопреки распространенной концепции врожденной доброкачественности или порочности людей, он исходил из принципа правильного воспитания как определяющего условия для формирования достойного человека.

Герман Ноль

Философ и теоретик Герман Ноль видел задачу социальной педагогики в экстренной помощи, которая необходима в том случае, если семья и школа не могут по каким-либо причинам выполнять свои функции. Его идеи нашли отражение в принятом в 1922 году законе о благотворительной деятельности молодежи — это был первый государственный документ в Германии, который регулировал воспитание молодежи вне школы.

Мария Монтессори

Мария Монтессори стала первой, кто решился обучать детей, страдающих нервными болезнями и умственной отсталостью. Он основала в Риме Ортофренический институт и реализовала в его стенах методики обучения, которые дали неожиданные результаты. Умственно отсталые дети, которых обучала Монтессори, превосходили нормально развивающихся детей в навыках письма, чтения и счета.

Миртилла Майнер

Американская учительница Миртилла Майнер основала школу для девочек-афроамериканок, официально находившихся в то время в рабстве. Долгое время она обучала своих учениц преподаванию, чтобы те могли учить своих родных и подруг, а также неофициально преподавала у девочек-рабынь в округе Колумбия, где подобные действия расценивались как уголовно наказуемые. Спустя несколько лет при финансовой поддержке писательницы Гарриет Битчер Стоу Майнер смогла открыть собственную школу.

Социальная педагогика — наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из её функций — разработка систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

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