Врио главы Кабардино-Балкарии подписал закон о поддержке пенсионеров

Нальчик, , 12:17 — REGNUM Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал первый закон со времени его назначения на должность руководителя республики. Им стал закон «О государственной поддержке лиц предпенсионного возраста».

В нем устанавливаются льготы для мужчин и женщин предпенсионного возраста. Так, для женщин по достижении ими 55 лет и для мужчин с 60 лет сохраняются все льготы, которые ранее предоставлялись лишь по выходу на пенсию. Кроме того, ветеранам труда, получающим иные пенсии либо пожизненное содержание за работу, предоставляется право на государственную социальную поддержку.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2028 года, говорится в тексте документа. Правительству КБР предписано привести в соответствие с подписанным законом все региональные нормативные правовые акты.

Читайте также: Парламент Кабардино-Балкарии направил в Госдуму поправки в закон о пенсиях

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года президиум парламента Кабардино-Балкарии принял решение направить в Госдуму поправки в федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В нем депутаты предложили снизить до 60 лет пенсионный возраст для женщин, а также обеспечить правом на 25%-ную надбавку к страховой пенсии по старости граждан, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет.