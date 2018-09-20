Парламент Кабардино-Балкарии направил в Госдуму поправки в закон о пенсиях

Нальчик, , 16:08 — REGNUM Президиум парламента Кабардино-Балкарии принял решение направить в Госдуму поправки в федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятый в первом чтении 19 июля 2018 года.

Поправки внес комитет законодательного органа республики по социальной политике, труду и здравоохранению. Депутаты предлагают снизить до 60 лет пенсионный возраст для женщин, а также обеспечить правом на 25%-ную надбавку к страховой пенсии по старости граждан, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Как отметили в самом парламенте, оба предложения ранее нашли отражение в обращении президента РФ Владимира Путина к гражданам России, которое он сделал 29 августа 2018 года.

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Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста депутаты парламента Кабардино-Балкарии поддержали еще в июне 2018 года. При этом они предложили принять ряд дополнительные меры, направленные на защиту прав пенсионеров, молодежи и работающих матерей.

Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Хусейн Кажаров отметил, что этот закон очень актуален для Кабардино-Балкарии, так как если в целом по России пропорция замещения работающим населением неработающих пенсионеров составляет 1,8 к 1, то в Кабардино-Балкарии это соотношение равно уже до одного к одному.