Тайный отчет: политика интеграции потерпела провал в Австрии

Вена, , 10:00 — REGNUM В Австрии уже существуют оформленные этнические параллельные общества, живущие автономно от государства, утверждается в конфиденциальном отчете Австрийского интеграционного фонда, опорные пункты из которого опубликованы платформой Addendum 1 октября.

В первой половине 2018 года политолог Нина Шольц и историк Хайко Хайниш написали 93-страничный отчет от имени Австрийского интеграционного фонда, не предназначенный для публикации. Авторы изучали средства массовой информации, литературу, беседовали с судьями, представителями правоохранительных органов, учителями.

В стране уже сложилось параллельное турецкое общество. Так, среднестатистическая турецкая семья, которая не хочет изучать немецкий и интегрироваться в местное население, может все время проводить в своей среде: ходить в турецкую школу, на турецкий рынок, к своим врачам и т. д. Подобные тенденции складываются также в отношении афганских, сербских и чеченских мигрантов. Авторы доклада называют эти монокультурные районы «интеграционными ловушками».

Этнические общины зачастую враждуют между собой, используя в качестве оружия ножи и дубины. Это, в свою очередь, приводит к «параллельному правосудию» и дележке территории. Конфликты внутри семьи, которые должны решаться согласно семейному праву страны, не доходят до австрийской юстиции. Здесь судебные эксперты даже не могут привести в пример конкретные случаи, поскольку они остаются в изолированной среде.

Чем больше доля учеников-мусульман в школе, тем сильнее их сопротивление интеграции. Исламские культурные нормы диаметрально противоположны тому, что преподают детям в австрийских школах: родители запрещают своим детям посещать совместные для мальчиков и девочек уроки физкультуры, уроки полового просвещения, использовать учебники биологии с изображением обнаженных человеческих тел, носить привычную для местных школьников одежду, изучать теорию эволюции.

Учителя жалуются, что после посещения мечетей школьники возвращаются с «промытыми мозгами», особенно заметна их апологетика внешней политики Турции. В течение священного для мусульман месяца Рамадан усиливается конфронтация между теми, кто соблюдает пост, и теми, кто его игнорирует.

Еще одна ярко выраженная проблема — антисемитизм в школьной среде, который приводит к срывам уроков истории по теме национал-социализма и бойкоту поездок в музеи еврейской культуры.

Авторы отчета констатируют провал политики интеграции. Конфиденциальный отчет будет передан в министерство иностранных дел и интеграции Австрии.