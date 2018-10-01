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МВД Казахстана прокомментировало сообщения в WhatsApp о похищении

Общество

Распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность

МВД Казахстана прокомментировало сообщения в WhatsApp о похищении
Иллюстрация: Tnwcdn.com
Whatsapp

Астана, 1 октября 2018, 09:20 — REGNUM  В Казахстане участились случаи распространения ложных сообщений о похищении людей через мессенджер WhatsApp, сообщает 1 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Алмаса Садубаева.

По его словам, на территории Казахстана не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с похищением детей. В ведомстве также напомнили об уголовной ответственности за распространения подобных сообщений.

Напомним, в конце сентября среди казахстанской аудитории мессенджера WhatsApp было распространено голосовое сообщение от лица якобы школьной учительницы, в котором говорилось о попытке похищения школьницы.

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