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Серена Уильямс спела обнаженной ради борьбы с раком

Общество

37-летняя теннисистка надеется сподвигнуть женщин к уходу за своим телом

Серена Уильямс спела обнаженной ради борьбы с раком
Александр Осипов
Серена Уильямс

Вашингтон, 1 октября 2018, 05:33 — REGNUM  Теннисистка из США Серена Уильямс стала участницей социального проекта I Touch Myself Project («Я трогаю себя»), привлекающего внимание женщин к профилактике рака груди и других заболеваний. На своей странице в Twitter спортсменка опубликовала ролик, где она поет песню.

В кадре Уильямс обнажена по пояс. Таким образом 37-летняя теннисистка надеется сподвигнуть женщин к уходу за своим телом, что поможет избежать онкологических болезней.

https://twitter.com/serenawilliams/status/1046066495179161600

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уильямс обвинила своего тренера Патрика Муратоглу во лжи. Это произошло после скандала на турнире US Open, где судья предупредил теннисистку о недопустимости подсказок от тренера. Наставник позже признался, что пытался помочь спортсменке, однако Уильямс заявила, что такого не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Серена Уильямс считает, что её собственный тренер лжет

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Онкологические заболевания
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