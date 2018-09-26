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Строительство архангельского мусорного полигона обернулось уголовным делом

Происшествия

Пока поводом для возбуждения дела стала незаконна вырубка леса

Архангельск, 26 сентября 2018, 13:40 — REGNUM  Скандал со строительством мусорного полигона для коммунальных отходов на юге Архангельской области вылилось в уголовное дело.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, в районе станции Шиес выявлена незаконная рубка леса, ущерб от которой составил примерно 1,4 млн рублей.

Дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Сейчас на месте работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал со строительством мусорного полигона для отхдов, в том числе, из Московской области, разгорелся в июле этого года когда рядом со станцией Шиес начали вырубать лес. Достоверной информацией о том, что за работы ведутся на этом месте, не было ни у местных жителей, ни у местной власти. О том, что лес вырубают именно под свалку, местные жители узнали от рабочих.

После того как скандал был растиражирован в СМИ, региональные власти признали — в Шиесе должен появиться завод по переработке ТКО из Московской области.

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Полигоны и мусорные свалки
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