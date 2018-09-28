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В Томском университете создан центр по защите интеллектуальных прав

Общество

В вузе убеждены, что такой центр отвечает потребностям развития азиатской части России

Томск, 28 сентября 2018, 11:51 — REGNUM  Новый научно-образовательный центр Томского государственного университета (ТГУ) «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» позволит осуществлять подготовку специалистов мирового уровня, способных защитить интересы клиентов в области интеллектуальной собственности, сообщает 28 сентября пресс-служба вуза.

«Потребность в высококвалифицированных юристах со специальными компетенциями в сфере защиты интеллектуальной собственности и авторских прав высока как в целом по стране, так и, в особенности, в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке», — сообщил директор центра Азат Антонян.

Он добавил, что в настоящее время практически все научно-образовательные центры в данной области сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге, что не отвечает потребностям социально-экономического, в том числе инновационного развития азиатской части России, развития международного сотрудничества.

Стратегической задачей нового НОЦ является его становление в качестве ведущего мирового центра исследований в области защиты интеллектуальной собственности и интеллектуальных прав.

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