Ректор ТГУ сообщил о текущей работе в нацпроекте «Образование»

Томск, , 08:54 — REGNUM Рабочие группы, принимающие участие в подготовке национального проекта «Образование», в ближайшее время доработают и детализируют свои направления, чтобы вынести проект на федеральный уровень, сообщила 24 сентября пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ) со ссылкой на ректора Эдуарда Галажинского.

Он принял участие в рабочем совещании по нацпроекту «Образование», которое прошло 21 сентября в Москве в качестве члена экспертной группы. В совещании также участвовали заместители министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская и Павел Зенькович, замминистра просвещения Марина Ракова.

«Это было первое публичное обсуждение национального проекта «Образование». Теперь предстоит задача декомпозировать его на федеральный уровень», — сказал Галажинский.

Он добавил, что ТГУ по большей части будет задействован в проекте по повышению конкурентоспособности. В настоящее время в вузе планируют создать рабочую группу и рассмотреть вопрос подробнее.

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Напомним, что 5 сентября в Научной библиотеке ТГУ эксперты министерства науки и высшего образования РФ, вузов и НИИ обсудили создание научно-образовательных центров мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука». Было принято решение создать межведомственную рабочую группу при полномочном представителе президента РФ в СФО Сергее Меняйло, которая будет заниматься разработкой предложений по реализации нацпроекта в Сибири.