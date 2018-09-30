«Почтовые лошади просвещения»: выдающиеся переводчики

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, отмечают Международный день переводчика. Праздник учредила Международная федерация переводчиков в 1991 году. Датой для него послужил день смерти в 420 году Иеронима Стридонского, который считается покровителем переводчиков.

Константин Бальмонт

Один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века прославился не только как поэт-символист, но и как переводчик. Бальмонт переводил произведения Оскара Уайльда, Шарля Бодлера, Уильяма Блейка и других. Одна из лучших его работ — вольный перевод поэмы Эдгара Аллана По «Колокола» — легла в основу одноименной хоральной симфонии Сергея Рахманинова.

Этель Лилиан Войнич

Ирландская писательница активно занималась переводческой деятельностью. В частности, она перевела на английский язык произведения многих классиков русской литературы, среди которых Николай Гоголь, Фёдор Достоевский, Михаил Салтыков-Щедрин и другие.

Владимир Набоков

Набоков перевел на русский язык не только две собственные книги, изначально написанные по-английски («Убедительное доказательство» и «Лолита»), но также проделал большую работу по переводу русской классической литературы. Он перевел на английский язык многие стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Фёдора Тютчева. Самым известным и противоречивым его переводом стал роман в стихах «Евгений Онегин», сделанный с научной точностью и потребовавший четырехтомного комментария.

Филемон Холланд

Известность и славу Холланду принесли исключительно его переводы сочинений античных авторов, среди которых — Тит Ливий, Плиний, Плутарх, Светоний и Ксенофонт. Холланд был активным сторонником «доработки» текстов при переводе с помощью пропусков, добавлений или сознательных изменений.

Нора Галь

Свои первые переводы Галь сделала еще во время Второй мировой войны. Но слава и известность пришли к ней в 1950-е годы, когда Нора перевела на русский язык «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, «Убить пересмешника» Харпер Ли и рассказы Джерома Сэлинджера.

Популярность Дня переводчика растёт с каждым годом. Так, в 2017 году на 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли резолюцию, которая признаёт роль профессионального перевода в объединении народов, содействии миру, пониманию и развитию. Кроме того, 30 сентября объявили Международным днём переводчика ООН, который будут отмечать в рамках организации.

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