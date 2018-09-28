Никаких реальных причин для снижения заболеваемости туберкулезом нет

Москва, , 10:01 — REGNUM Снижение заболеваемости туберкулезом вполне может быть обусловлено уменьшением числа выявленных больных, а смертности — игрой с цифрами, считает врач-хирург Елена Баркова.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что Россия показывает самые высокие темпы в мире по решению проблемы туберкулеза. По ее словам, по темпам решения этой проблемы Россия — «просто мировой лидер».

Скворцова заявила, что за 10 лет Россия снизила заболеваемость туберкулезом более, чем на 42%, а смертность — более, чем на 64%.

Больных действительно могут выявлять меньше, чем ранее — люди реже обращаются, не делают флюорографию. Никто не заинтересован активно выявлять туберкулез, вот и уменьшилась заболеваемость.

Если говорить по поводу смертности, то для снижения цифр можно делать все, что угодно. Например, не проводить вскрытие тел умерших или ставить другую причину смерти. И вот тебе смертность снизилась от любого заболевания.

Чтобы проверить данные по заболеваемости и смертности от туберкулеза, как и от других заболеваний, нужен доступ к первичной документации и методикам счета. А первичные данные не публикуются. Кроме того, интерпретировать данные Росстата сложно — в них на официальном сайте ведомства регулярно вносят правки.

А поскольку была она не сотни тысяч человек, то эти 64% могут быть, по моему мнению, просто игрой с цифрами. Никаких реальных причин для снижения заболеваемости — ни социальных, ни медицинских, нет.