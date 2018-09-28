Большинство британцев больше не поддерживает Brexit — исследование

Лондон, , 08:14 — REGNUM Если бы в Великобритании состоялся повторный референдум по вопросу выхода страны из Европейского союза (ЕС), узкое большинство проголосовало бы против, пишет газета Kleine Zeitung 27 сентября.

Исследование шести опросов населения Великобритании, проведенных с 21 августа, показало, что около 52% проголосовали бы против Brexit. В частности, 52% противников Brexit показывает опрос британского Национального центра социальных исследований (NatCen).

Напомним, в июне 2016 года 51,89% принявших участие в референдуме высказались за выход Великобритании из ЕС. Страна покинет европейский клуб в конце марта 2019 года.