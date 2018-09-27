Суд изменил меру пресечения для сестёр Хачатурян

Москва, , 21:28 — REGNUM Басманный суд Москвы освободил из-под ареста всех трёх сестер Хачатурян, которые обвиняются в зверском убийстве собственного отца. Решения по всем трём сестрам были приняты сегодня, 27 сентября.

Напомним, сестры Хачатурян, которым сейчас 17, 18 и 19 лет соответственно, обвиняются в зверском убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна в многоквартирном доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Убийство было совершено с особой жестокостью.

Сами сестры утверждают, что отец плохо обращался с ними, бил, не пускал в школу и использовал как рабынь. Свою вину в убийстве они признали.

Психиатрическая экспертиза установила, что две старшие сестры в момент убийства были вменяемы, а вот младшая не отдавала себе отчета.

Сперва по ходатайству следствия все три сестры были помещены в СИЗО. Однако теперь Следственный комитет ходатайствовал об изменении меры пресечения на более мягкую.

В итоге суд выбрал в качестве меры пресечения для сестре Хачатурян запрет определенных действий. Им запрещено использовать средства связи, получать и оправлять письма и посылки, выходить из квартиры в ночное время, общаться с кем-либо, кроме адвоката, без разрешения следователя.