Медведев объявил о планах создания в РФ новой отрасли

Москва, , 15:29 — REGNUM Ликвидация свалок — одна из первоочередных задач в сфере экологии, заявил 27 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы создадим, по сути, новую отрасль, по сбору, сортировке и переработке отходов. Такое решение уже принято. Все особо опасные незаконные свалки, которые выявлены в городах на 1 января этого года, должны быть ликвидированы», — сказал он.

Глава правительства поручил «использовать опыт, который есть у нас и за границей».

«Мы вчера с коллегами в Финляндии смотрели подобного рода производства. Это, на самом деле, серьезное впечатление производит. Нужно обязательно к этому опыту обратиться. Чтобы предотвратить появление новых особо опасных мест, в регионах должна появиться система общественного контроля», — добавил Медведев.

26 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев совершил визит в Финляндию.