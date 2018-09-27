Шварцнеггер и Хэмилтон со съемок старого и нового «Терминатора»

Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Голливудский актёр Арнольд Шварцнеггер поздравил свою коллегу Линду Хэмилтон с 62-м днём рождения, опубликовав в своём Facebook коллаж из двух фотографий. Первая была сделана на съёмках фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991), вторая — на съемках «Терминатора 6» (2019).

https://www.facebook.com/arnold/photos/a.10151836398271760/10156567298726760/

Шварцнеггер признался, что Хэмилтон стала одной из его любимейших коллег, с которыми он когда-либо снимался. Актёр назвал её «настоящей сорвиголовой и замечательным человеком», а также отметил, что рад снова «вернуться» вместе с Хэмилтон.

Фотоколлаж с актёрами стал популярным в сети. Так, пользователи портала Pikabu шутят, что машины уже прислали Терминатора из будущего, но он попал в Сызрань, Омск или другие российские города и не может оттуда выбраться.

«Терминатор 6» станет сиквелом картин «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день» и никак не связан с другими фильмами франшизы и телесериалом «Терминатор: Хроники Сары Коннор». У нового фильма пока нет официального подзаголовка. Премьера картины намечена на 15 ноября 2019 года.

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