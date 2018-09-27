Суд оставил под арестом одного из фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Кемерово, , 08:36 — REGNUM Отклонена апелляция на решение о продлении ареста одного из фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» — руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина. Об этом сообщили 27 сентября в Кемеровском областном суде.

В судебной инстанции уведомили, что областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда города Кемерова об аресте Бурсина на три месяца. Таким образом, апелляционные жалобы адвокатов обвиняемого оставлены без удовлетворения.

Напомним, руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин обвиняется в халатности, допущенной при тушении ТРЦ «Зимняя вишня».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Бурсин пытался совершить суицид во время своего нахождения в следственном изоляторе.

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