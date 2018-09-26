Выбраны подрядчики планировки новых линий метро Петербурга

Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга определили победителей конкурсов среди подрядчиков на проектирование новых участков петербургского метрополитена, в том числе будущей кольцевой линии.

Территорию для будущего размещения кольцевой линии за 39,5 млн рублей разметит компания «Институт Стройпроект» к 30 сентября 2019 года, сообщает 26 сентября телеканал «Санкт-Петербург».

Речь идет об участке между перспективными станциями «Лесная-2» и «Большой проспект-2». Заметим, что станция «Лесная» давно существует, а станция «Большой проспект» должна появиться на карте метро в ближайшие годы.

Предполагается, что проектировщик создаст графические материалы с описанием и обоснованием трассы будущей линии, а также сделает анализ необходимых земельных участков.

Для участка будущей «коричневой» ветки — от «Обводного канала-2» до «Полюстровского проспекта» — аналогичные работы выполнит компания «Севзапинжтехнология» за 38,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было принято принципиальное решение по трассе Кольцевой линии: она пройдет по варианту большого кольца протяженностью порядка 40 км. Губернатор Георгий Полтавченко оценил стоимость кольцевой линии в 300 млрд рублей в ценах сегодняшнего дня, оговорившись, что эти расходы растянутся на несколько лет.

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