Свыше 4 тыс. подмосковных детей получат путёвки на лечение в 2018 году

Красногорск, , 15:26 — REGNUM В Московской области выделят 225 млн рублей на реализацию санаторно-курортного лечения детей с ограниченными возможностями в 2018 году. Об этом заявил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской областной думы 26 сентября.

Голубев отметил, что министерством социального развития Подмосковья уже закуплено 8972 путевки, что позволит обеспечить лечением 4486 ребенка в 2018 году. На текущий момент соответствующие услуги получили свыше 3 тыс. детей. Кроме того, 207 млн рублей будет направлено на реализацию программы по лечению региональных льготников.

Напомним, в соответствии с законодательством Подмосковья, бесплатными путёвками в санатории обеспечиваются региональные льготники из числа ветеранов труда и военной службы, тружеников тыла, реабилитированных и репрессированных лиц, а также пенсионеров без льготного статуса, имеющих среднедушевой доход в размере ниже двукратной величины прожиточного минимума для пенсионеров.

«В 2018 году планируется обеспечить путевками 9822 человек, что составит около 80% от общей потребности. На сегодняшний день получили услуги по санаторно-курортному лечению более 7000 региональных льготников», — сообщили в пресс-службе.

Голубев также добавил, что в настоящее время свыше 33 тыс. человек из числа федеральных льготников уже подали заявление на получение путёвок. Так, в 2018 году планируется обеспечить путёвками на санаторно-курортное лечение и бесплатным проездом около 12 тыс. человек, что составляет 36% от общей потребности. На текущий момент санаторно-курортное лечение получили более 4 тыс. человек.

Напомним, Министерство социального развития региона реализует программы по предоставлению путёвок для таких категорий граждан, как региональные и федеральные льготники, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в летней оздоровительной кампании 2018 года принимали участие 1100 детских лагерей и баз отдыха.

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