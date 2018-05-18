В Подмосковье для отдыха детей приготовили 1100 летних лагерей

Красногорск, , 10:49 — REGNUM В Подмосковье к летней оздоровительной компании 2018 года подготовили 1100 детских лагерей и баз отдыха. Об этом в эфире «Радио 1» завила начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Марина Костина.

По её словам, сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят внеплановые проверки летних оздоровительных учреждений. Большая часть из них — это дневные лагеря на базе общеобразовательных школ.

«Хочется отметить, что в августе прошлого года внесены изменения в действующее законодательство, согласно которым открытие учреждений отдыха и оздоровления детей осуществляется только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность по организации отдыха детей», — заявила Костина.

По итогам проверок лагеря и базы получат заключения и смогут либо преступить к работе, либо должны будут устранить выявленные недочёты. На данный момент ревизии подверглись 80% летних учреждений области. Проверки стационарных баз отдыха завершат до 1 июня 2018 года. В июле специалисты Роспотребнадзора осмотрят палаточные лагеря и оздоровительные учреждения, заезд в которые запланирован на более поздние смены. Списки результатов проверок появятся на официальном сайте управления до 25 мая 2018 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве дети из семей льготных категорий получат путёвки в 23 загородных лагерях и 30 баз отдыха в Крыму, Краснодарском крае, Московской области, Средней полосе России и Белоруссии.

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