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Танкисты ЛНР победили команды из ДНР в военных соревнованиях

Общество

Опередили на долю секунды

Луганск, 26 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  В ходе межреспубликанских соревнований в Луганской Народной Республике (ЛНР) команды Народной милиции ЛНР одолели коллег из Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 26 сентября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, состязания проводились между танковыми экипажами и экипажами БМП. И в индивидуальном, и в коллективном зачете победителями вышли военнослужащие ЛНР. Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что военные ЛНР опередили коллег из соседней республики на долю секунды.

Напомним, команды минометчиков и самоходной артиллерии ЛНР тоже заняли первое место на соревнованиях.

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