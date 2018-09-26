Танкисты ЛНР победили команды из ДНР в военных соревнованиях

Луганск, , 13:39 — REGNUM В ходе межреспубликанских соревнований в Луганской Народной Республике (ЛНР) команды Народной милиции ЛНР одолели коллег из Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 26 сентября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, состязания проводились между танковыми экипажами и экипажами БМП. И в индивидуальном, и в коллективном зачете победителями вышли военнослужащие ЛНР. Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что военные ЛНР опередили коллег из соседней республики на долю секунды.

Напомним, команды минометчиков и самоходной артиллерии ЛНР тоже заняли первое место на соревнованиях.