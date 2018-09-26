В Таиланде предлагают сажать за кормление голубей в общественных местах

Бангкок, , 13:39 — REGNUM Власти таиландской столицы рассматривают возможность введения тюремного срока для тех, кто кормит голубей в общественных местах, сообщает британское агентство Reuters.

Администрация Большого Бангкока проводит кампанию по поимке голубей в целях борьбы с птичьим гриппом. В качестве наказания на кормление птиц предполагается ввести тюремное заключение на срок в три месяца, а также штраф в 25 тыс. тайских батов.

«В местах с большой концентрацией голубей существует риск для людей», — отметил заместитель губернатора Бангкока Тависак Лертпраган, подчеркнувший, что эти птицы, прозванные в стране «крысами с крыльями», могут переносить такие заболевания, как менингит и птичий грипп.

«Наиболее эффективным решением этой проблемы является прекращение кормление голубей», — добавил он.

Запрет на кормление голубей действует и в других странах, в том числе итальянской Венеции, однако так этот нарушение не влечет за собой тюремного срока.