Образовательная программа ТУСУРа прошла аккредитацию «Роскосмоса»

Томск, , 11:50 — REGNUM Образовательная программа «Технология электронных средств» Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), ориентированная на подготовку выпускников для ракетно-космической отрасли, прошла профессионально-общественную аккредитацию в госкорпорации «Роскосмос», сообщает 26 сентября пресс-служба вуза.

В ходе экспертизы представители госкорпорации оценили материально-техническую базу программы, провели интервью с преподавателями, руководителем программы, с выпускниками последних трёх лет выпуска, с партнёрами-работодателями на базе практики — в подразделениях АО «НПЦ «Полюс», где работает большая часть выпускников заявленного направления, а также провели прямую оценку компетенций студентов выпускного курса.

«После профессионально-общественной аккредитации осталось хорошее впечатление о вузе в целом: ТУСУР впечатлил и своим новаторским подходом в области студенческого технологического предпринимательства, и организацией эффективной работы бизнес-инкубатора, и массовым и широким внедрением проектной деятельности в образовательный процесс», — пояснила представитель Профаккредагентства Наталья Авдеенко.

В вузе сообщили, что реализация программы «Технология электронных средств» осуществляется на базовой кафедре АО «НПЦ «Полюс», открытой в ТУСУРе в 2014 году. В 2017 году ГК «Роскосмос» проводила аудиторскую проверку базовой кафедры в ТУСУРе, по результатам которой она была признана одной из лучших в России.

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