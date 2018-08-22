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Ученые ТУСУРа разработали интеллект-комплекс по распознаванию речи

Наука

Аппарат позволит повысить эффективность реабилитации онкобольных после операции в полости рта и ротоглотки

Томск, 22 августа 2018, 09:12 — REGNUM  Разработанный учеными Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом позволит повысить эффективность реабилитации онкологических больных после оперативного вмешательства, сообщает 22 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что аппарат способен распознавать речь во время восстановления речевой функции у больных после хирургического лечения рака полости рта и ротоглотки.

«Для решения задачи были использованы интеллектуальная система измерения параметров голоса, принципы биологической обратной связи. Также в ходе работы был реализован подход к сравнительной оценке слоговой разборчивости пациента на основе нейронных сетей глубокого обучения», — говорится в сообщении.

По завершении проекта томскую разработку смогут использовать специалисты онкологических центров России и зарубежья.

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